نادر شوقي لـ في الجول عن وقوع حادث لـ أحمد ريان: إنه أمامي يطلب الكرة

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 20:49

كتب : أحمد الخولي

أحمد ياسر ريان - الجونة

نفى نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة إليفن التي تدير نادي الجونة عن وقوع أي حادث لأحمد ياسر ريان مهاجم الفريق.

وقال نادر شوقي لـFilGoal.com: "من العجب ما تخبروني به لأنني بينما أجلس الآن أتابع المران فإن أحمد ريان أمامي يطلب الكرة للتسديد على المرمى"

وتابع "لا أعرف سبب الشائعة وهو أمر غير صحيح على الإطلاق".

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وسجل أحمد ريان سبعة أهداف في 32 مباراة الموسم الجاري مع الجونة.

ويستعد الجونة للقاء طنطا في الجولة 30 من الدوري يوم الخميس المقبل.

ويحتل الجونة المركز الـ15 برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن حرس الحدود صاحب المركز الـ16.

أحمد ياسر ريان الجونة
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