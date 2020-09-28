رسميا - باتشيكو يوقع عقود تدريب الزمالك

وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه تدريب الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.

وجاء توقيع باتشيكو في حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

كذلك وقع الثنائي أليكس كوستا وجوزيه بيدرو مساعدا باتشيكو عقودهما مع الزمالك خلال الجلسة نفسها.

وتولى البرتغالي باتشيكو تدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع القلعة البيضاء.

ووصل المدرب البرتغالي إلى القاهرة السبت الماضي، وسيتولى تدريب الزمالك في المباراة المقبلة أمام سموحة في كأس مصر.