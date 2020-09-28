رسميا - باتشيكو يوقع عقود تدريب الزمالك

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 20:10

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتشيكو يوقع عقود تدريب الزمالك

وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه تدريب الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.

وجاء توقيع باتشيكو في حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

كذلك وقع الثنائي أليكس كوستا وجوزيه بيدرو مساعدا باتشيكو عقودهما مع الزمالك خلال الجلسة نفسها.

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - 20 لاعبا لمواجهة الاتحاد السكندري "هاتريك" كابو يقود دجلة للفوز على الإنتاج برباعية.. والإسماعيلي يهزم الطلائع في الـ+90 الدرجة الثانية - مطاردة نارية مستمرة بين غزل المحلة وفاركو.. و الأعين تترقب الدربي

وتولى البرتغالي باتشيكو تدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع القلعة البيضاء.

ووصل المدرب البرتغالي إلى القاهرة السبت الماضي، وسيتولى تدريب الزمالك في المباراة المقبلة أمام سموحة في كأس مصر.

الزمالك باتشيكو الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (0) أرسنال.. إنذار مبكر لـ ماني 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الانتصارات مستمرة.. أستون فيلا يُدمر فولام بثلاثية 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وردة إلى فولوس.. وتصريحات نارية من اللاعب "يريدون تدميري وكنت مصابا بـ كورونا" 17 دقيقة | المحترفون
نادر شوقي لـ في الجول عن وقوع حادث لـ أحمد ريان: إنه أمامي يطلب الكرة 21 دقيقة | الدوري المصري
"لو قابلت برشلونة سأهاجم".. ملامح كرة أروابارينا 33 دقيقة | تحليل في الجول
التشكيل – النني وصلاح أساسيان في قمة ليفربول وأرسنال 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف تفاصيل الملف الطبي الذي طلبه باتشيكو في الزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - باتشيكو يوقع عقود تدريب الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب
قد ينال إعجابك