قائمة بيراميدز - 20 لاعبا لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي، في إطار مواجهات الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - ولفريد كانون - علي جبر - محمد عطوة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثامن بـ38 نقطة.