عنصر الخبرة لفريق بيرلسكوني.. رسميا - بواتينج إلى مونزا الإيطالي

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 19:33

كتب : FilGoal

بواتينج - بيرلسكوني

أعلن نادي مونزا الإيطالي المتواجد في الدرجة الثانية في إيطاليا، تعاقده بشكل رسمي مع الغاني كيفين برنس بواتينج قادما من فيورنتينا الإيطالي.

نادي مونزا الإيطالي مملوك لـ سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق ومالك نادي ميلان السابق.

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بيرلسكوني بدأ مشروعه مع مونزا في صيف 2018، والفريق كان يتواجد في الدرجة الثالثة قبل أن يتأهل للدرجة الثانية هذا الموسم.

ومن أجل حلم الوصول للدرجة الأولى في إيطاليا، أتم مونزا تعاقده مع بواتينج لمدة موسم مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وفقا للموقع الرسمي للنادي الإيطالي.

بواتينج انضم إلى برشلونة في يناير 2019 وحتى يونيو من نفس العام على سبيل الإعارة من ساسولو، قبل أن يرحل إلى فيورنتينا.

صاحب الـ 33 عاما يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب فسبق له اللعب بقميص ميلان وبرشلونة وتوتنام وبورسيا دورتموند.

ولعب بواتينج الموسم الماضي 26 مباراة بكل المسابقات ما بين فيورنتينا، وفترة إعارة من يناير وحتى نهاية الموسم إلى بشكتاش. وسجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

وبدأ مونزا مشواره في الدرجة الثانية في إيطاليا بالتعادل مع سبال بدون أهداف في الجولة الأولى من المسابقة الإيطالية.

في إيطاليا بواتينج
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