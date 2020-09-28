"هاتريك" كابو يقود دجلة للفوز على الإنتاج برباعية.. والإسماعيلي يهزم الطلائع في الـ+90

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 19:26

كتب : FilGoal

وادي دجلة

قاد رفيق كابو مهاجم وادي دجلة فريقه للفوز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف ضمن الجولة الـ30 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي We السلام.

ونجح دجلة في تحقيق فوزا هاما في مشوار الفريق بالدوري، ليصل إلى النقطة 31 في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 34 في المركز الـ11.

تقدم دجلة مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق التونسي رفيق كابو.

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ثم أضاف محمد هلال الهدف الثاني في الدقيقة 28.

واستمر تراجع الإنتاج ونجح كابو في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لدجلة في الدقيقة 33.

قبل أن يكمل النجم التونسي "الهاتريك" في الدقيقة 40 ويسجل الهدف الرابع لوادي دجلة.

بينما سجل هدف الإنتاج الوحيد اللاعب فاضل شريف في الدقيقة 92 من المباراة.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها نجح الإسماعيلي في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد في الوقت القاتل من المواجهة.

وسجل هدف فوز الإسماعيلي أحمد مدبولي في الدقيقة +92 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وحقق الإسماعيلي الفوز الأول له في آخر 6 مباريات في الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي 34 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 أيضا في المركز التاسع.

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