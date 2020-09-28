إعارة جديدة.. رسميا - كاريوس من ليفربول إلى يونيون برلين

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي رحيل حارسه لوريس كاريوس للمرة الثانية عن صفوف الفريق، وهذه المرة إلى الدوري الألماني.

وانضم كاريوس على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى يونيون برلين الألماني.

كاريوس صاحب الـ 27 عاما ومنذ قدوم أليسون بيكر لم يتواجد مع ليفربول، فرحل أولا على سبيل الإعارة لـ بيشكتاش التركي، والآن يرحل مجددا كمعار لـ يونيون برلين.

ويعود كاريوس من جديد للدوري الألماني، بعدما رحل في 2016 من ماينز إلى ليفربول.

ولعب لوريس 49 مباراة بقميص ليفربول، واهتزت شباكه 47 مرة.

ويحتل يونيون برلين المركز الـ 14 على سلم ترتيب الدوري الألماني بعد مرور جولتين، بعدما تعادل مرة وخسر مرة.