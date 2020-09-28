كرة يد - الأهلي يتمم إجراءات ضم أسامة الجزيري من الترجي التونسي

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 18:46

كتب : حسام نور الدين

الجزيري - الأهلي - كرة يد

أعلن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في الأهلي إتمام إجراءات التعاقد مع أسامة الجزيري لاعب منتخب تونس لكرة اليد، بداية من الموسم الجديد قادما من الترجي التونسي.

ووقع الجزيري على عقود انضمامه لـ الأهلي اليوم الإثنين بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد.

وجاء توقيع الجزيري في حضور ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد "رجال"، ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للأهلي.

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وتحدث عبد القادر عن صفقة انضمام الجزيري إلى الأهلي، واصفا إياه بـ "أحد أبرز اللاعبين على صعيد كرة اليد وانضمامه يعد إضافة كبيرة في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر".

وسيفتتح الجزيري مشواره مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها نوفمبر المقبل.

كرة يد الأهلي
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