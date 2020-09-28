الدرجة الثانية - مطاردة نارية مستمرة بين غزل المحلة وفاركو.. و الأعين تترقب الدربي

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 18:26

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة

النهاية اقتربت والإثارة مستمرة والمطاردة النارية ستتواصل. هنا نتحدث عن مجموعة بحري في الدرجة الثانية في مصر.

الجولة الـ 19 شهدت حفاظ غزل المحلة وفاركو على موقعهما في الصدارة، بينما ابتعد دمنهور والمنصور عن المنافسة بسبب عدم قدرتهما على تحقيق الانتصار.

غزل المحلة انتصر على أبو قير للأسمدة بهدف سجله محمود صلاح.

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هدف محمود صلاح كان كافيا لانتصار المحلة ووصول الفريق للنقطة 38، بينما تجمد رصيد أبو قير عند النقطة 29.

فاركو انتصر هو الآخر على دمنهور بهدفين مقابل هدف بفضل ثنائية علي بهيج.

بينما لم يغير هدف إسلام رمضان لدمنهور من واقع انتصار فاركو ووصول الفريق للنقطة 38 بالتساوي مع المحلة، مع توقف رصيد دمنهور عند 33 نقطة.

ويتبقى 3 جوالات وفي حالة استمرار التساوي بين غزل المحلة وفاركو، سيكون الحسم بالمواجهات المباشرة، والتعادل حكم المواجهتين بين الفريقين، ولذلك سيكون الحسم بفارق الأهداف، وفي الوقت الحالي، غزل المحلة (25 هدفا - استقبل 10)، فاركو (23 هدفا - استقبل 10).

غزل المحلة يستعد لمواجهة بلدية المحلة في دربي منتظر في الجولة المقبلة، قبل أن يواجه بيلا في ملعب غزل المحلة، ويختتم الدوري بمواجهة الأولمبي على ملعب الأخير.

فاركو سيواجه الرجاء على ملعب مركز شباب مطروح، ثم أبو قير في ملعب الحرس، ثم بلدية المحلة في ملعب حرس الحدود.

وتعادل الأولمبي مع المنصورة بهدف لكل فريق، تقدم أحمد هريسة للمنصورة ثم تعادل هادي أنور للاولمبي ليرتفع رصيد الأولمبي إلى 23 نقطة ويرتفع رصيد المنصورة إلى 31 نقطة في المركز الرابع.

وبنفس النتيجة ولكن بهدفين لكل فريق، تعادل دكرنس مع الرجاء.

تقدم دكرنس بهدفين عن طريق أحمد جمعة ثم أحمد الشحات، وتعادل إبراهيم رخا ثم وائل فراج للرجاء، ليرتفع رصيد دكرنس إلى 30 نقطة ويرتفع رصيد الرجاء إلى 27 نقطة.

وحقق الحمام الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، سجل للحمام محمود علاء هدفين وسجل محمود كشلط للبلدية ليرتفع رصيد الحمام إلى 23 نقطة.

وحقق المالية الفوز برباعية مقابل هدفين علي بيلا، وسجل للمالية حمدي الفقي هدف وهاتريك لمحمود عزت وسجل لبيلا محمود السيد ومصطفى كشري ليرتفع رصيد المالية إلى 8 نقاط.

الدرجة الثانية فاركو غزل المحلة
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