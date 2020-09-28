انتهت في الدوري - الجيش(0)-(1) الإسماعيلي

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

مدبولي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي طلائع الجيش ضد الإسماعيلي والإنتاج الحربي ضد وادي دجلة في الجولة الـ30 من الدوري المصري.

طلائع الجيش × الإسماعيلي (تابع المباراة من هنا)

نهاية المباراة بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد

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ق 92: جوووول أحمد مدبولي يسجل هدف الإسماعيلي الأول في الوقت القاتل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 30: فرصة خطيرة ضائعة من عمرو جمال وتألق محمد فوزي حارس الإسماعيلي

ق 25: عمرو السيسي يهدر فرصة خطيرة لطلائع الجيش

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الإنتاج الحربي × وادي دجلة

نهاية المباراة بفوز وادي دجلة برباعية مقابل هدف

ق 92: فاضل شريف يسجل هدف الإنتاج الوحيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم وادي دجلة 4-صفر

ق 40: جوووووول الرابع لكابو والهاتريك للاعب التونسي

ق 33: جووووووول كابو يضيف الثالث لدجلة

ق 28: جووووووول محمد هلال يضيف الثاني

ق 4: جووووووووول رفيق كابو والأول لدجلة

انطلاق المباراة

الإسماعيلي طلائع الجيش الدوري المصري
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