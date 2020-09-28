انتهت في الدوري - الجيش(0)-(1) الإسماعيلي
الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 17:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي طلائع الجيش ضد الإسماعيلي والإنتاج الحربي ضد وادي دجلة في الجولة الـ30 من الدوري المصري.
طلائع الجيش × الإسماعيلي (تابع المباراة من هنا)
نهاية المباراة بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد
ق 92: جوووول أحمد مدبولي يسجل هدف الإسماعيلي الأول في الوقت القاتل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 30: فرصة خطيرة ضائعة من عمرو جمال وتألق محمد فوزي حارس الإسماعيلي
ق 25: عمرو السيسي يهدر فرصة خطيرة لطلائع الجيش
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الإنتاج الحربي × وادي دجلة
نهاية المباراة بفوز وادي دجلة برباعية مقابل هدف
ق 92: فاضل شريف يسجل هدف الإنتاج الوحيد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم وادي دجلة 4-صفر
ق 40: جوووووول الرابع لكابو والهاتريك للاعب التونسي
ق 33: جووووووول كابو يضيف الثالث لدجلة
ق 28: جووووووول محمد هلال يضيف الثاني
ق 4: جووووووووول رفيق كابو والأول لدجلة
انطلاق المباراة