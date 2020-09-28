ديل بييرو: أتالانتا وإنتر سينافسان يوفنتوس بقوة على لقب الدوري

حذر أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس فريقه من قوة منافسة أتالانتا وإنتر ميلان على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي إيطاليا".

وقال ديل بييرو: "إنتر وأتالانتا منافسان قويان على لقب الدوري".

وواصل "أتالانتا لديه النضج الكافي حاليا بعد التعادل في يوفنتوس خلال الموسم الماضي، لديهم ما ندموا عليه في الماضي".

وأكمل "لاتسيو لديه الجودة لكن عليه أن يتعامل مع المنافسة في الدوري والكأس معا".

وأتم "إنتر؟ رأينا خمسة تبديلات أجراها ضد فيورنتينا ونعمل كيف يمكنه أن يكون فريقا حاسما".

يوفنتوس تعادل بنتيجة 2-2 أمام روما ضمن ثاني جولات الدوري الإيطالي مساء الأحد.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن ميلان الثالث وفيرونا الثاني ونابولي المتصدر.

وخاض إنتر مواجهة وحيدة في الدوري حصد منها 3 نقاط وهو نفس ما حصده أتالانتا ولاتسيو من النقاط من نفس عدد المباريات.