سكاي إيطاليا: روما يقترب من ضم مايورال على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء

اقترب نادي روما من حسم صفقة ضم بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

بورخا مايورال النادي : ريال مدريد روما

وقال التقرير إن روما سيضم اللاعب على سبيل الإعارة بمبلغ مليون يورو، بجانب خيار الشراء في نهاية المدة بمبلغ 13 مليون يورو.

ويجب على مهاجم ريال مدريد تجديد عقده الحالي أولا مع فريقه الإسباني لأنه ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وارتبط مايورال بالانضمام إلى لاتسيو في وقت سابق خلال السوق الصيفية الجارية لكن النادي الإيطالي فضل ضم فيدات موريكي بعد ذلك.

صاحب الـ23 عاما قضى الموسمين الماضيين معارا لنادي ليفانتي الإسباني وسجّل معه 14 هدفا في 69 مباراة، وصنع 4 أهداف، وقبل ذلك أعير إلى فريق فولفسبورج.

مايورال (23 عاما) برز في 2015 عندما قاد منتخب إسبانيا تحت 19 عاما للفوز ببطولة أوروبا، وتوج هدافا للمسابقة.

وتم تصعيد مايورال للفريق الأول لـ ريال مدريد لأول مرة في نفس العام، قبل أن يخرج معارا لـ فولفسبورج، ولـ ليفانتي لاحقا.

وكان مايورال المهاجم الثاني لـ ريال مدريد في موسم 2017\2018، وسجّل وقتها 7 أهداف في 24 مشاركة، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا.

ويفتح رحيل مايورال الباب أمام استمرار الصربي لوكا يوفيتش في صفوف ريال مدريد.

وبحث روما عن مهاجم منذ بداية سوق الانتقالات، لكن المفاوضات مع أركاديوش ميليك لاعب نابولي تعثرت مؤخرا.

ويضم روما في صفوفه 4 لاعبين إسبان بالفعل، هم: باو لوبيز، وكارليس بيريز، وبيدرو رودريجيز، وجونزالو فيار.