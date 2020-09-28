سكاي إيطاليا: روما يقترب من ضم مايورال على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 16:59

كتب : FilGoal

بورخا مايورال

اقترب نادي روما من حسم صفقة ضم بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

بورخا مايورال

النادي : ريال مدريد

روما

وقال التقرير إن روما سيضم اللاعب على سبيل الإعارة بمبلغ مليون يورو، بجانب خيار الشراء في نهاية المدة بمبلغ 13 مليون يورو.

ويجب على مهاجم ريال مدريد تجديد عقده الحالي أولا مع فريقه الإسباني لأنه ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة
ريال مدريد يوضح إصابة كروس مئوية زيدان وهفوة فالفيردي في أبرز ملامح انتصار ريال مدريد على بيتيس تصريح غريب من فالفيردي: لا أقوم بالأمور بالشكل الصحيح في ريال مدريد

وارتبط مايورال بالانضمام إلى لاتسيو في وقت سابق خلال السوق الصيفية الجارية لكن النادي الإيطالي فضل ضم فيدات موريكي بعد ذلك.

صاحب الـ23 عاما قضى الموسمين الماضيين معارا لنادي ليفانتي الإسباني وسجّل معه 14 هدفا في 69 مباراة، وصنع 4 أهداف، وقبل ذلك أعير إلى فريق فولفسبورج.

مايورال (23 عاما) برز في 2015 عندما قاد منتخب إسبانيا تحت 19 عاما للفوز ببطولة أوروبا، وتوج هدافا للمسابقة.

وتم تصعيد مايورال للفريق الأول لـ ريال مدريد لأول مرة في نفس العام، قبل أن يخرج معارا لـ فولفسبورج، ولـ ليفانتي لاحقا.

وكان مايورال المهاجم الثاني لـ ريال مدريد في موسم 2017\2018، وسجّل وقتها 7 أهداف في 24 مشاركة، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا.

ويفتح رحيل مايورال الباب أمام استمرار الصربي لوكا يوفيتش في صفوف ريال مدريد.

وبحث روما عن مهاجم منذ بداية سوق الانتقالات، لكن المفاوضات مع أركاديوش ميليك لاعب نابولي تعثرت مؤخرا.

ويضم روما في صفوفه 4 لاعبين إسبان بالفعل، هم: باو لوبيز، وكارليس بيريز، وبيدرو رودريجيز، وجونزالو فيار.

في إسبانيا سوق الانتقالات في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولي: أروابارينا على رأس أولويات الأهلي حال رحيل فايلر.. لديه فرصة تدريب "بطل حقيقي" 10 دقيقة | مصر
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش(0)-(0) الإسماعيلي 16 دقيقة | الدوري المصري
سامي يقهر العشري لأول مرة.. سموحة يؤكد العقدة أمام الحدود ويواصل الزحف 33 دقيقة | الدوري المصري
ديل بييرو: أتالانتا وإنتر سينافسان يوفنتوس بقوة على لقب الدوري 33 دقيقة | أوروبا
سكاي إيطاليا: روما يقترب من ضم مايورال على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء 43 دقيقة | أوروبا
وكيل أروابارينا لـ في الجول: المدرب لايزال يدرس فكرة تدريب الأهلي ولكننا لم نتلق عرضا رسميا 47 دقيقة | الدوري المصري
كادينا كوب: فالنسيا يفوز بسباق ضم مدافع يوفنتوس 54 دقيقة | أوروبا
مدرب روما: لم نرتكب الكثير من الأخطاء أمام يوفنتوس لكني لست سعيدا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب
قد ينال إعجابك