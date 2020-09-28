كادينا كوب: فالنسيا يفوز بسباق ضم مدافع يوفنتوس

يبدو أن فالنسيا قد فاز بسباق ضم دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس وفقا لتقرير نشرته إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية.

دانييلي روجاني النادي : يوفنتوس فالنسيا

وقال التقرير إن أندية فولام ورين ووست هام يونايتد وإشبيلية جميعهم حاولوا ضم المدافع الدولي الإيطالي لكن فالنسيا هو من ظفر بخدماته.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس جعل روجاني متاحا للرحيل بسبب قلة مشاركاته في آخر عامين بجانب ابتعاده عن أن يكون أساسيا رفقة الفريق الإيطالي.

وانضم صاحب الـ26 عاما إلى يوفنتوس قادما من إمبولي في فبراير 2015 بعد فترة إعارة قضاها مع ناشئي يوفي من إمبولي.

ودفع يوفنتوس مبلغ 5 ملايين يورو لضم روجاني بجانب إعارته حتى نهاية الموسم في 2015 ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2024.

ولم يشارك روجاني حتى الآن في أي مباراة من مباراتي يوفنتوس في الدوري الإيطالي للموسم الجديد، كما أنه لعب في المجمل بقميص يوفنتوس في 101 مباراة بكل المسابقات وسجل 7 أهداف كما صنع هدفا.