كادينا كوب: فالنسيا يفوز بسباق ضم مدافع يوفنتوس

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 16:48

كتب : FilGoal

دانييلي روجاني

يبدو أن فالنسيا قد فاز بسباق ضم دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس وفقا لتقرير نشرته إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية.

وقال التقرير إن أندية فولام ورين ووست هام يونايتد وإشبيلية جميعهم حاولوا ضم المدافع الدولي الإيطالي لكن فالنسيا هو من ظفر بخدماته.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس جعل روجاني متاحا للرحيل بسبب قلة مشاركاته في آخر عامين بجانب ابتعاده عن أن يكون أساسيا رفقة الفريق الإيطالي.

أخبار متعلقة
مدرب روما: لم نرتكب الكثير من الأخطاء أمام يوفنتوس لكني لست سعيدا رونالدو يقفز فوق الجميع وينقذ يوفنتوس وبيرلو من الهزيمة أمام روما تشكيل يوفنتوس – موراتا أساسي بجانب رونالدو.. وديبالا احتياطي أمام روما

وانضم صاحب الـ26 عاما إلى يوفنتوس قادما من إمبولي في فبراير 2015 بعد فترة إعارة قضاها مع ناشئي يوفي من إمبولي.

ودفع يوفنتوس مبلغ 5 ملايين يورو لضم روجاني بجانب إعارته حتى نهاية الموسم في 2015 ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2024.

ولم يشارك روجاني حتى الآن في أي مباراة من مباراتي يوفنتوس في الدوري الإيطالي للموسم الجديد، كما أنه لعب في المجمل بقميص يوفنتوس في 101 مباراة بكل المسابقات وسجل 7 أهداف كما صنع هدفا.

في إيطاليا سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي إيطاليا: روما يقترب من ضم مايورال على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء 8 دقيقة | أوروبا
وكيل أروابارينا لـ في الجول: المدرب لايزال يدرس فكرة تدريب الأهلي ولكننا لم نتلق عرضا رسميا 11 دقيقة | الدوري المصري
كادينا كوب: فالنسيا يفوز بسباق ضم مدافع يوفنتوس 18 دقيقة | أوروبا
مدرب روما: لم نرتكب الكثير من الأخطاء أمام يوفنتوس لكني لست سعيدا 55 دقيقة | أوروبا
مدافع يونايتد السابق: ما قاله سانشيز نكتة.. من السهل دوما لوم الآخرين ساعة | الدوري الإنجليزي
ليكيب: ليدز يونايتد في مفاوضات متقدمة مع موهبة بايرن ميونيخ ساعة | ميركاتو
دايلي ميل: يونايتد يدفع 4.5 ملايين إسترليني إلى لشبونة بسبب مشاركات برونو ساعة | الدوري الإنجليزي
كلوب للاعبيه: لو تراجعتم بنسبة 1% لن يكون لديكم فرصة في النجاح ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب
قد ينال إعجابك