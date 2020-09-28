مدرب روما: لم نرتكب الكثير من الأخطاء أمام يوفنتوس لكني لست سعيدا

أوضح باولو فونسيكا المدير الفني لروما أن أداء فريقه أمام يوفنتوس كان جيدا لكنه لا يشعر بالسعادة بسبب نتيجة اللقاء النهائية.

وتقدم روما مرتين أمام حامل لقب الدوري االإيطالي بهدفي جوردان فيرتو، لكن يوفنتوس تعادل مرتين بواسطة كريستيانو رونالدو.

وقال فونسيكا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا بشكل جيد، لكنني لست سعيدًا بالنتيجة النهائية. صنعنا فرصًا للفوز بالمباراة. للأسف لم نتمكن من تحقيق الفوز".

وأضاف "لم نمنح يوفنتوس الكثير من الفرص. دفاعيًا لم نرتكب الكثير من الأخطاء".

ومنحت البطاقة الحمراء لأدريان رابيو في الشوط الثاني ميزة التفوق العددي لروما في النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء.

فونسيكا أجرى تغيرين فقط أمام يوفنتوس، وعلق على ذلك بقوله "يمكننا إجراء خمسة تغييرات، ولكن بالنظر إلى أن الفريق كان يلعب بشكل جيد، اخترت عدم استخدام كل التبديلات".

وأردف "سألت هنريك مخيتاريان وإدين جيكو إذا كانا بخير وقادران على الاستمرار، وقالا لي إنهما كذلك".

وحصد روما أول نقطة له في الدوري الإيطالي هذا الموسم يحتل بها المركز الـ13.

بينما وصل يوفنتوس إلى النقطة 4 في المركز الخامس، وهو التعثر الأول للفريق في الدوري تحت قيادة المدير الفني أندريا بيرلو.

ثنائية روما سجلها جوردان فيرتو، بينما سجل هدفي يوفنتوس النجم رونالدو.