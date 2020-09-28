انتهت في الدوري – سموحة (2) (0) حرس الحدود

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 14:44

كتب : FilGoal

سموحة - الزمالك

يواجه سموحة نظيره حرس الحدود في دربي سكندري بالجولة 30 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق.78 ناصر ماهر كاد أن يضيف الثالث بتسديدة رائعة على الطائر بعد تمريرة إسلام جمال، لكن أحمد السعدني تألق وأبعد إلى ركنية

ق.68 جووول ناصر ماهر يسجل الهدف الثاني بعد تبادل رائع للكرة مع إسلام جمال

ق.58 رأسية من سموحة تصطدم بعارضة حرس الحدود أمام مشاهدة السعدني حارس المرمى

ق.51 جووول حسام حسن يسجل الهدف الأول لـ سموحة بعد تمريرة ناصر ماهر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.14 فرصة خطيرة لـ سموحة بعد عرضية ناصر ماهر، لكن ديريك نيسيبامبي لم ينجح في الوصول للكرة

ق.13 بطاقة صفراء لـ خالد سامي لاعب حرس الحدود بعد مخالفة مع حسام حسن المنطلق

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سموحة حرس الحدود الدوري المصري في الدوري
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