بعد السقوط برباعية.. مولر: لا يوجد فريق لا يخسر لسنوات

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 14:25

كتب : FilGoal

توماس مولر

لم يتوقع توماس مولر نجم بايرن ميونيخ أن يستمر فريقه في الانتصار دائما، وذلك في تصريحاته عقب الخسارة من هوفنهايم برباعية.

نجح هوفنهايم في تحقيق فوز عريض على بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني بنتيجة 4-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

وقال مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم يكن الأداء الأمثل، ولكن كان في إمكاننا تحقيق التعادل على الأقل".

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وأضاف "لا يوجد فريق لا يخسر طيلة سنوات. لم أكن أعتقد أن هذا سيحدث، لكنه حدث".

وتابع "الآن علينا التعامل مع الأمر والحصول على قسط من الراحة استعداداً لمواجهة الأربعاء".

ويلعب الفريق البافاري مباراة السوبر الألماني ضد بروسيا دورتموند يوم الأربعاء.

وأتم مولر "أمامنا فرصة كبيرة لنسيان هذه الخسارة بالفوز أمام دورتموند".

وكان بايرن ميونيخ قد حقق لقب السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي على حساب إشبيلية بنتيجة 2-1.

وبذلك تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 3 نقاط من مباراتين في الدوري الألماني.

ويستعد بايرن لمواجهة هيرتا برلين ضمن مباريات الجولة الثالثة الأسبوع المقبل.

وتعتبر تلك هي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني في عام 2020 والأولى بشكل عام في مختلف البطولات هذا العام.

وكانت أخر خسارة لبايرن ميونيخ منذ 295 يوما.

وبالتحديد يوم 7 ديسمبر 2019 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة 14 من الموسم السابق للدوري الألماني.

توماس مولر بايرن ميونيخ
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