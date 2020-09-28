ريال مدريد يوضح إصابة كروس

أوضح نادي ريال مدريد طبيعة إصابة لاعب الوسط الألماني توني كروس.

وأصيب كروس في لقاء ريال مدريد ضد ريال بيتيس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الميرينجي 3-2.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا توني كروس، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تعرضه لإصابة في العضلة الوسطى اليسرى".

وأضاف البيان "نحن حاليا بانتظار تطور حالته"، وذلك لمعرفة مدة غيابه.

ويلعب ريال مدريد ضد بلد الوليد يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

قبل أيام، أثنى توني كروس لاعب وسط ريال مدريد على مدربه زين الدين زيدان، مشيرا إلى قدرة الأخير على إخراج أفضل ما في جعبة كل لاعب في الفريق الإسباني.

وقال الألماني في حوار لصحيفة بليك:"لأنه كان لاعبا عظيما فهذا يساعده".

وواصل كروس "يعرف تماما كيف يجعل اللاعبين يتألقون وكيف تكون لاعبا في ريال مدريد. يطبق هذه المعرفة بشكل رائع. جيد جدا في إدارة هذه المجموعة من النجوم. يتواصل بشكل رائع مع كل اللاعبين، يدعو الجميع للعمل ويسيطر على كل شيء حول الفريق".

واستمر اللاعب الأسبق لبايرن ميونيخ "على الجانب الفني، إنه رائع أيضا. أفضل مدرب يمكنك أن تحظى به".

وتوج زيدان بـ11 لقبا مع ريال مدريد منها ثلاثية متتالية لا تنسى في دوري أبطال أوروبا.

وقاد "زيزو" الفريق منذ يناير 2016 إلى يونيو 2018 قبل أن يعود في ولاية ثانية في مارس 2019.

وصنفت مجلة فور فور تو نجم فرنسا السابق في المرتبة 36 بين أفضل المدربين في التاريخ.

بينما اختارته فرانس فوتبول في المركز 22 بقائمة أفضل المدربين عبر تاريخ اللعبة.