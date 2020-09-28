مران الأهلي - وليد سليمان خارج مباراة الترسانة وفحص طبي للشيخ وأجاي

اكتفى علي لطفي حارس الأهلي المتعافي من الإصابة بفيروس كوفيد 19 بأداء تدريبات بدنية خفيفة في صالة "الجيم" مع الركض حول الملعب على هامش مران الفريق صباح الإثنين.

وتعافى اللاعب من فيروس كوفيد 19، وتواجد رفقة زملائه في التدريبات بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.

وقاد توماس بينكيل مدرب الأحمال تدريبات بدنية للفريق بجانب خوض اللاعبين تقسيمة قوية بالكرة، وعقد ريني فايلر مدرب الفريق جلسة مع سيد عبد الحفيظ على هامش المران.

وتأكد غياب وليد سليمان عن مواجهة الترسانة في كأس مصر بعدما اشتكى من آلام بسبب كدمة في الضلوع قبل انطلاق المران الصباحي الذي أقيم على ملعب التتش في الجزيرة.

وخضع لاعب وسط الأهلي للفحص قبل انطلاق المران، وقرر الجهاز الطبي منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة.

واكتفى اللاعب بأداء تدريبات بدنية واستشفائية في صالة "الجيم" ولم يشارك في المران الجماعي.

ويخضع الثنائي أحمد الشيخ وجونيور أجايي لفحص طبي يوم الثلاثاء بسبب شكواه من الإجهاد، واكتفى بأداء جلسة تدريبية بدنية واستشفائية في صالة "الجيم" على هامش المران الصباحي الذي أقيم على ملعب التتش في الجزيرة.

ولم يشارك الثنائي في التدريبات الجماعية بسبب شكوى الشيخ من إجهاد عام وأجايي من إجهاد عضلي.

ويتحدد موقف الثنائي بعد فحص طبي قبل انطلاق تدريبات الفريق المسائية يوم الثلاثاء لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة الترسانة.

وكان اللاعبون قد أجروا فحص "رابيد تيست" قبل بداية المران استعدادا لمواجهة الترسانة في الكأس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة يوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.