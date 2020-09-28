بيرلو: لم نجد الحلول أمام روما

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 11:19

كتب : FilGoal

مؤتمر بيرلو

اعترف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس بأن فريقه لم يجد الكثير من الحلول أمام روما في قمة الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وتعادل يوفنتوس بهدفين لكل فريق أمام روما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "واجهنا فريقا هاجم بالعديد من اللاعبين وكانت مباراة مختلفة عن تلك التي كانت ضد سامبدوريا".

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وأضاف "أردنا الضغط على لاعبي الوسط واستغلال المواجهات الفردية في الهجوم، لكننا لم نكن دائمًا قادرين على إيجاد الحلول".

وتابع مدرب يوفنتوس الجديد "لقد كنا نلعب ضد فريق قوي وكنا نعلم أننا سنواجه صعوبات".

وأكمل "لدينا لاعبو خط وسط مميزون ويجب أن نحاول الاستفادة القصوى من قدراتهم".

وأردف "نحن فريق قيد الإنشاء ولم يكن لدينا الوقت لتجربة المزيد من الحلول في فترة ما قبل الموسم، لذلك دعونا نحاول العثور عليها في هذه المباريات القليلة الأولى".

وتحدث بيرلو عن نجمه كريستيانو رونالدو قائلا "إنه يتدرب ليسجل، لقد ركض وقدم الكثير، حتى عندما كنا نلعب بعشرة لاعبين وهذا شيء جيد لزملائه في الفريق".

وحصد روما أول نقطة له في الدوري الإيطالي هذا الموسم يحتل بها المركز الـ13.

بينما وصل يوفنتوس إلى النقطة 4 في المركز الخامس، وهو التعثر الأول للفريق في الدوري تحت قيادة المدير الفني أندريا بيرلو.

ثنائية روما سجلها جوردان فيرتو، بينما سجل هدفي يوفنتوس النجم رونالدو.

أندريا بيرلو يوفنتوس روما
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