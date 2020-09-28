أمير مرتضى: نريد حلا.. كيف نلعب مباراتين في الدوري بدون ساسي وبنشرقي؟

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 10:40

كتب : FilGoal

شيكابالا وفرجاني ساسي ومصطفى محمد وأشرف بنشرقي عقب اللقاء

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك رفضه التام لإقامة مباريات للفريق خلال الأجندة الدولية للمنتخبات في أكتوبر المقبل.

صرح أمير مرتضى عبر قناة ناديه "اللجنة الخماسية مكلفة من الاتحاد الدولي لإدارة المسابقة، وبالتأكيد ستراعي اشتراطات فيفا فيما يخص التوقفات بسبب الأجندة الدولية خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر، ومن المفترض ألا تقام مباريات في الدوري تحقيقا لتكافؤ الفرص".

وأضاف "الأهلي حسم لقب الدوري، ولكن هناك أندية أخرى مثل الزمالك مصالحها تتضرر، وهناك من ينافس على الهبوط، ونحن ننافس على المركز الثاني للمشاركة في دوري الأبطال بالموسم الجديد، لذا سنحتاج كل لاعبينا، وليس عدلا أن نواجه فريقا كاملا ونحن بدون الدوليين".

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وأشار "أي عنصر سيغيب عن الزمالك سيسبب مشكلة، أطالب اتحاد الكرة بحل الأمر مثلما أوجد حلولا لاستكمال الدوري رغم أنه بالأرقام لم يكن منطقيا استكمال المسابقة، وسجلنا اعتراضنا ثم ارتضينا".

وشدد "لدينا حقوق لن نتنازل عنها منها نريد معرفة خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، ما هي الحلول؟، كيف نخوض مباراتين في الدوري بدون فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي، لابد أن يساعدنا اتحاد الكرة ويساعد نفسه ويحل الأمر خصوصا بمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي سنكون مرتبطين بمباراة الرجاء يوم 18 والسفر إلى المغرب قبلها بخمسة أيام".

وواصل أمير مرتضى "لا نفهم، نريد توضيحات، أتحدث بهدوء وذوق، نريد ردا رسميا وليس أحاديث إعلامية عبر برامج تليفزيونية أو (تلاسن)".

وأتم تصريحاته "أرسلنا من قبل خطابا لاتحاد الكرة للاستفسار عن بعض الأمور الطبية بعد تغيير المسحة إلى رابيد تيست، ولم يصلنا الرد حتى الآن".

الزمالك فرجاني ساسي أشرف بنشرقي
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