قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للغرب.. كلاسيكو بين النصر والأهلي

يبدو أن جماهير الكرة الآسيوية والعربية على موعد مع كلاسيكو سعودي عربي من نار في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة النصر السعودي مع مواطنه الأهلي.

ويقام اللقاء بين النصر والأهلي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة يوم الأربعاء المقبل.

ويواجه فريق باختاكور الأوزباكي نظيره برسيبوليس الإيراني في نفس الدور ونفس اليوم.

ويلتقي الفائزان في الدور نصف النهائي والمقرر إقامته يوم السبت المقبل 3 أكتوبر، على أن يتأهل الفائز للمباراة النهائية التي ستجمعه في ديسمبر المقبل مع المتأهل من شرق القارة.

ويقام نهائي 2020 لدوري أبطال آسيا على ملعب المتأهل من غرب القارة.

مباريات شرق القارة لتصفيات دور المجموعات وما يليها تبدأ في شهر نوفمبر المقبل على أن ينتهي دور المجموعات في بداية شهر ديسمبر.

النصر كان قد أقصى التعاون في دور الـ16 بعد الفوز بنتيجة 1-0، والأهلي قد أقصى شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1.