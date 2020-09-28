قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للغرب.. كلاسيكو بين النصر والأهلي

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 10:40

كتب : FilGoal

الأهلي - النصر - الدوري السعودي

يبدو أن جماهير الكرة الآسيوية والعربية على موعد مع كلاسيكو سعودي عربي من نار في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة النصر السعودي مع مواطنه الأهلي.

ويقام اللقاء بين النصر والأهلي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة يوم الأربعاء المقبل.

ويواجه فريق باختاكور الأوزباكي نظيره برسيبوليس الإيراني في نفس الدور ونفس اليوم.

أخبار متعلقة
بالفيديو - شابي يهدر وفيريرا "ينفعل" في وداع السد القطري لدوري أبطال أسيا مدرب العين بعد التتويج بالكأس: قادرون على الفوز بدوري أبطال أسيا قمتان سعودية وإماراتية في دور الـ16 بدوري أبطال أسيا

ويلتقي الفائزان في الدور نصف النهائي والمقرر إقامته يوم السبت المقبل 3 أكتوبر، على أن يتأهل الفائز للمباراة النهائية التي ستجمعه في ديسمبر المقبل مع المتأهل من شرق القارة.

ويقام نهائي 2020 لدوري أبطال آسيا على ملعب المتأهل من غرب القارة.

مباريات شرق القارة لتصفيات دور المجموعات وما يليها تبدأ في شهر نوفمبر المقبل على أن ينتهي دور المجموعات في بداية شهر ديسمبر.

النصر كان قد أقصى التعاون في دور الـ16 بعد الفوز بنتيجة 1-0، والأهلي قد أقصى شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1.

في السعودية في آسيا دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد السقوط برباعية.. فليك: لا يمكنني لوم اللاعبين.. أتقبل الهزيمة 7 دقيقة | أوروبا
عصر فاتي و4-2-3-1 في أبرز ملامح انتصار برشلونة على فياريال 19 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - وليد سليمان خارج مباراة الترسانة وفحص طبي للشيخ وأجاي 23 دقيقة | مصر
بيرلو: لم نجد الحلول أمام روما 53 دقيقة | أوروبا
دايلي ميل: ميلان يفكر في التحرك لضم أرونز ويفاوض أورييه 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نابولي: كوليبالي باق ساعة | ميركاتو
أوباميانج: فضلت أرسنال عن برشلونة لسببين.. وأتمنى انضمام عوار ساعة | أوروبا
الاتحاد الألماني: أخطأنا في التعامل مع قضية أوزيل ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب
قد ينال إعجابك