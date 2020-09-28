مرتضى: وضعنا عقل فيريرا في جسد باتشيكو.. وشرط جزائي لمدة شهرين

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 10:28

كتب : FilGoal

جيمي باتشيكو مدرب الزمالك الجديد

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عودة المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو لقيادة الفريق مختلفة عن ولايته الأولى.

صرح مرتضى عبر قناة TEN "هناك ميزة في باتشيكو هذه المرة، كنا نريد التعاقد معه أو جوزفالدو فيريرا، لكن فيريرا اعتذر وأصدر بيانا لجماهير الزمالك لعدم قدرته على تجميع جهازه المعاون".

وأضاف "بيدرو المساعد الأول لفيريرا سيعمل مع باتشيكو، إنه عقل فيريرا، أحضرت جسد باتشيكو مع عقل فيريرا، كأننا تعاقدنا مع الثنائي، مع احترامي لفيريرا، فإن بيدرو كان العقل المدبر والمفكر له، أي دمجنا بين المخ والعضلات".

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وتابع "لم يكن لدينا رفاهية الوقت لأننا ندير أزمة، وسألت لماذا ابتعد باتشيكو لثلاث سنوات، وعلمت أنه يريد العمل في النادي الذي يريده بعدما حقق مكاسب مالية ضخمة بالدوري الصيني".

وأشار "باتريس كارتيرون رحل فجأة، بينما ريني فايلر كان واضحا، لذا لم يضع الأهلي شرطا جزائيا في العقد، لأن إدارته كانت تعلم أن رحيله لن يكون مفاجأة، كما أنني صرحت مسبقا بـ(على مسؤوليتي، فايلر سيرحل، وإذا سألني أحد كيف علمت؟ لأن لي رجال في سويسرا)".

وواصل رئيس نادي الزمالك "كارتيرون كان مصمما على تجديد تعاقده رغم توقف 4 أشهر بسبب كورونا، واحتراما للتعاقد والاستقرار نفذنا رغبته، لكنه أربكنا برحيله فجأة في ظل سعينا للمنافسة على المركز الثاني والتأهل لدوري الأبطال".

وبسؤاله هل يتضمن عقد باتشيكو شرطا جزائيا، رد مرتضى منصور ضاحكا "كبر وعقل، لقد مر بتجارب واكتسب خبرات، فالإنسان تتغير طباعه وشخصيته على مدار السنين".

ثم استدرك في ختام تصريحاته "لم نوقع العقود، ولكن هناك شرط جزائي على الأقل شهرين، هذا هو المتبع في كل العقود".

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