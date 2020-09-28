ثنائية إيكاردي تنصر سان جيرمان على ريمس

قاد ماورو إيكاردي فريقه باريس سان جيرمان للانتصار على ستاد ريمس على ملعب الأخير في الدوري الفرنسي.

باريس سان جريمان فاز على ريمس بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

ثنائية سان جيرمان جاءت عن طريق إيكاردي الذي استغل في المرتين تمريرة الرائع كيليان مبابي.

مبابي انطلق وتوغل عند حدود منطقة جزاء ريمس قبل أن يمرر لإيكاردي والأخير سدد بقوة في الشباك في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

وأهدر لاعبو سان جيرمان وابل من الفرص، قبل أن يسجل إيكاردي الهدف الثاني بعد تمريرة أمام المرمى من مبابي في الدقيقة 62.

وكاد نيمار أن يسجل في أكثر من مناسبة الهدف الثالث، ولكن شباك ريمس لم تهتز مرة أخرى.

ووصل سان جيرمان للنقطة التاسعة من 3 انتصارات في 5 مباريات ليتواجد في المركز السابع.

بينما بقى نادي ريمس عند المركز قبل الأخير بنقطة واحدة فقط.