الزمالك يعلن استمرار عمرو عبد السلام كمدرب لحراس المرمى

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 01:19

كتب : FilGoal

بادجي - أبو جبل - الزمالك - الأهلي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن استمرار عمرو عبد السلام كمدرب لحراس الفريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "جايمي باتشيكو مشكورا، وافق على استمرار عمرو عبد السلام كمدرب لحراس الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "عمرو عبد السلام لم يقم بأي شيء سلبي، لذلك لم يكن منطقيا أن يرحل".

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رئيس الزمالك أتبع "أيضا قررنا استمرار مدحت عبد الهادي في الجهاز الفني حتى لا نضطر للاختيار بين أمير عبد العزيز أو أيمن عبد العزيز كأخين".

وأتم "غدا سترسلون كاميراتكم لنادي الزمالك، وسنعلن في جلسة خاصة عن التشكيل الكامل لجهاز الزمالك الفني".

باتشيكو وصل إلى مصر اليوم الأحد لقيادة الفريق خلفا لـ باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي السابق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الجونة مرتضى منصور
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