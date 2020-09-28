أيمن عبد العزيز لـ في الجول: أتممت عملي مع الفريق الأول وأعود للناشئين.. أشكر الزمالك على ثقته

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 00:50

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عبد الرؤوف وأيمن عبد العزيز مدربا الزمالك

وجه أيمن عبد العزيز مدرب نادي الزمالك، الشكر لإدارة النادي على ثقتها فيه للتواجد في الجهاز الفني المؤقت بقيادة طارق يحيى.

الزمالك فاز على الجونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات لـFilGoal.com: "أولا أحمد الله على الفوز اليوم، وأشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور على ثقتهم في شخصي للتواجد في هذا المنصب بهذا الوقت الصعب ".

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وأضاف "هذا يدل أنني ما زات عند ثقتهم، ورجل المهام الصعبة بالنسبة لهم، وبالتأكيد مستعد لخدمة النادي في أي وقت وفي أي منصب".

عبد العزيز أكمل "حققنا نتائج طيبة في الفترة القصيرة التي تواجدنا بها في ظروف صعبة، وبالنسبة للقاء أسوان فقد غاب عنا التوفيق فيه، كذلك كان هناك غيابات عديدة من إيقافات وإصابات".

أيمن عبد العزيز استمر "كذلك في لقاء اليوم كانت هناك سيطرة في البداية واستطاعوا العودة وإحراز ثلاثة أهداف ولكن حدث أخطاء بجانب حالة الإجهاد تسببت في عودة الجونة للقاء، ولكن استحقينا الفوز".

وأتم "باتشيكو بالتأكيد هو مدرب كبير، وأسمع أنه شخصية قوية ومنظم وهذا هو المطلوب، أمامة فترة صعبة وأتمنى له التوفيق وأن يتوج معنا ببطولة إفريقيا. بدء من الغد سأعود لعملي بقطاع الناشئين كمدير للقطاع بعد انتهاء مهمتي مع الفريق الأول".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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