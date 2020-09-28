رسميا – روبن دياش إلى مانشستر سيتي مقابل 68 مليون يورو وأوتامندي لـ بنفيكا

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 00:36

كتب : FilGoal

روبن دياش يحتفل بهدف بنفيكا الأول في موريرينسي

تمت رسميا. روبن دياش من بنفيكا إلى مانشستر سيتي، وفي المقابل ينتقل نيكولاس أوتامندي إلى بنفيكا.

أعلن نادي بنفيكا عن انتقال روبن دياش مدافع الفريق إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو، بالإضافة لـ 3.6 مليون يورو إضافات بشكل رسمي.

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من جهة أخرى، أعلن بنفيكا ضم نيكولاس أوتامندي المدافع الأرجنتيني لمانشستر سيتي مقابل 15 مليون يورو.

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روبن دياش يلعب مع الفريق الأول لـ بنفيكا منذ عام 2017 وثبت أقدامه كأحد عناصر الفريق الأساسية وبات قائد الفريق هذا الموسم.

صاحب الـ23 عاما بات عنصرا أساسيا أيضا في تشكيل منتخب البرتغال منذ 2018، وخاض 19 مباراة دولية وحقق دوري أمم أوروبا مع منتخب بلاده.

بنفيكا دعم صفوفه هذا الموسم بالعديد من الصفقات القوية مع عودة جورج جيسوس لقيادة الفريق، ومن بينها يان فيرتونخن المدافع البلجيكي القادم من توتنام.

في المقابل تأتي صفقة روبن دياش إلى مانشستر سيتي بعد خسارة الفريق اليوم أمام ليستر سيتي بخماسية كأكبر خسارة في مشوار بيب جوارديولا التدريبي.

مانشستر سيتي بنفيكا روبن دياش
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