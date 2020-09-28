شريف إكرامي: كانت رغبتي اللعب لفريق غير جماهيري خارج مصر.. وسر الانتقال لبيراميدز

كشف شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز المنضم حديثا للفريق عن رغبته في البداية خوض تجربة اللعب لفريق غير جماهيري ولكن خارج مصر تقديرا للأهلي وجماهيره.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال إكرامي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك ميزة في بيراميدز وهي الوضوح، تحدثوا معي عقب قراري بانتهاء مشواري مع الأهلي منذ فبراير".

وكشف "أبلغتهم أن رغبتي باللعب مع نادي غير جماهيري ولكن خارج مصر، وهناك جلسة تجمعني مع مسؤولي الأهلي في مارس وسأتخذ قراري وقتها".

وأضاف "كان هناك تفاوض بيني وبين أحد أندية الوسط في السعودية وكنت قريبا للانتقال إليهم لكن مشكلة كورونا أربكت جميع الحسابات".

وأوضح "بعد أن أنهى الأهلي مشواري قبل نهاية الموسم اتخذت القرار ألا انتظر حتى النهاية وأعلن انتقالي من الآن".

ووجه الأهلي الشكر لشريف إكرامي قبل نهاية الموسم الجاري والاكفتاء بحراس المرمى الحاليين في الفريق.

وتابع إكرامي "لم يكن في حساباتي الرحيل عن الأهلي في ذلك التوقيت، كنت أنوي البقاء لفترة أطول من ذلك".

وشدد "علاقتي بالنادي الأهلي أكبر مما حدث في شهرين، ما يربطني بالنادي ووالدي وشقيقي الله يرحم أكبر بكثير مما حدث في أخر شهرين".

وكشف إكرامي "قررت ألا أتحدث عن أخر شهرين لأن الحديث لن يزيد أو ينقص من علاقتي بالأهلي، ولم أضع النادي في مقارنة مع أي نادي آخر لأنه في مكانة مختلفة بالنسبة لي".

وأضاف "الجميع لديه انطباع سابق أنني لا أخشى الاعتذار عن الأخطاء أو التحدث وقول الحقيقة، أتواصل مع الناس عبر السوشيال ميديا دائما، البعض اجتزء كلامي أو اتخذه بصورة خاطئة وكنت أتعرض للهجوم حتى قبل كلامي على تويتر، لكن ما حدث قد حدث وتعلمت الكثير الفترة الماضية".

وبالحديث عن مستقبله في بيراميدز قال: "يشرفني اللعب مع عناصر ليست غريبة عليّ مثل رمضان وعبد الله السعيد وأحمد فتحي وغيرهم مثل عمر جابر وأحمد توفيق، وسعيد بالمنافسة على مركزي".

وأضاف "الأمور الفنية ليس لها ضمانات، أتدرب بقوة داخل الملعب من أجل المشاركة، ربما أذهب لفريق كرقم 1 والأداء يجعلني بديلا أو أتعرض لإصابة وتكون حسابات خاطئة".

وتابع "لم أخطط لما سأفعله عقب الاعتزال أو حتى موعده، أتدرب حاليا وتركيزي على خطوتي الحالية فقط".

وبالحديث عن موقف الأهلي وفايلر أتم تصريحاته "أحاول التعامل كلاعب محترف دائما ومن غير اللائق أن أتحدث كلاعب في بيراميدز عن الأهلي رغم أني سأظل ابنا من أبنائه دائما، لكن ما أستطيع قوله أن الأهلي قادر على تجاوز كل شئ".