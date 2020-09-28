مدحت عبد الهادي لـ في الجول: كان من المهم أن يكون ختام فترة طارق يحيى بفوز

أبدى مدحت عبد الهادي مدرب نادي الزمالك سعادته بتحقيق الفوز على الجونة في ختام ولاية طارق يحيى المدرب المؤقت للفريق.

الزمالك فاز على الجونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وقال مدحت عبد الهادي لـFilGoal.com عقب اللقاء: "الحمد لله علي الفوز، قدمنا مباراة طيبة، ولكن كان هناك بالتأكيد بعض الأخطاء جعلت هناك تغييرات باللقاء".

وأضاف "بالتأكيد سيكون هناك علاج لكل الأخطاء التي ظهرت في مباراة اليوم".

عبد الهادي أتبع "بالتأكيد فوز مهم من أجل مواصلة النتائج الإيجابية، والفترة المقبلة المهمة جدا".

المدرب أكمل "كذلك بالنسبة لطارق يحيى، كان من المهم أن يكون الختام اليوم له بفوز".

وأتم "نشكر طارق يحيى على هذه الفترة التي قاد بها الفريق وتحمل المسئولية في وقت صعب ، ونتمنى التوفيق في المرحلة المقبلة المهمة".

الزمالك يستعد الأن لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31.

مباراة المصري ستكون الأولى تحت قيادة جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد للفريق خلفا لـ باتريس كارتيرون المدرب السابق.