الزمالك يفقد محمد حسن أمام المصري

يفقد الزمالك محمد حسن لاعب وسط الفريق أمام المصري للإيقاف.

وتحصل محمد حسن على الإنذار الثالث اليوم الأحد أمام الجونة، ليتأكد غيابه أمام الزمالك للإيقاف.

محمد حسن عاد لتوه من إصابة أبعده عن المباريات الأخيرة، لكنه سيغيب أمام المصري للإيقاف.

كان الزمالك قد فاز على الجونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الـ30 من الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 للدوري المصري.