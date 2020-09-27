رونالدو: الدوري الإيطالي هذا الموسم يختلف كثيرا عن الماضي

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

رونالدو

يرى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أن المنافسة في الدوري هذا الموسم لن تكون سهلة في ظل قوة جميع الفرق.

وتعادل يوفنتوس بهدفين لكل فريق أمام روما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي. وسجل رونالدو ثنائية يوفنتوس.

وقال رونالدو عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "إنتر وميلان أبرما صفقات قوية ونحن أيضا كذلك والدوري الإيطالي الموسم الحالي يختلف كثيرا عن الموسم الماضي".

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وأضاف "يوفنتوس لديه عقلية هجومية ولكن كان ينقصنا فقط التوازن أمام روما، نحن لا نزال في بداية الدوري وهذا أمر طبيعي".

وتابع "المدرب أيضا جديد على الفريق وكذلك العديد من اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أندريا بيرلو مدرب مميز ويجعل الجميع هنا يشعر بالسعادة ويعمل دائما وهو يرسم ابتسامة على وجهه وهذا أمر مهم لكل اللاعبين".

رونالدو يوفنتوس روما الدوري الإيطالي
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