أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، الأمر الوحيد الذي اعترض عليه جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق، وذلك بعد معرفة كل المعلومات والتفاصيل عن فريقه.

وقال أمير مرتضى: "قمت بتسليم باتشيكو كل المعلومات التي طلبها ويحتاجها، وهناك أمور أخرى يعمل هو عليها".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "اعتراض باتشيكو الوحيد كان على جدول مباريات الدوري وتحديدا بسبب وجود مباريات في نفس توقيت الأجندة الدولية".

وتابع "باتشيكو تعجب جدا من ذلك بسبب لعب الزمالك لمباراتين، وفقا للجدول، في نفس توقيت الأجندة الدولية".

وأردف "حتى الآن لم نتلق أي استدعاء للاعبين من الزمالك لمنتخب مصر، ولكننا تلقينا من المنتخب المغربي والمنتخب التونسي لـ أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي".

وأكمل حديثه قائلا: "سأعرض الأمر على مرتضى منصور -رئيس الزمالك- وسنرى ما يمكن أن يحدث".

وعن الانتصار أمام الجونة، بدأ أمير مرتضى حديثه بالإشادة بفريق الجونة قائلا: "حظ أوفر للجونة. الفريق قدم مباراة كبيرة وأتمنى لهم التوفيق".

واستمر "أبارك للاعبي الزمالك. قدموا المطلوب منهم في تلك الفترة الصعبة وغير المنظمة. في بعض الفترات يكون اللاعب هو متصدر المشهد. واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وأشكر طارق يحيى وكل الجهاز الفني".

وأجاب أمير مرتضى على سؤال (هل سيتم معاقبة أشرف بنشرقي بسبب اعتراضه وقت خروجه من الملعب؟) قائلا: "يوجد لائحة وكنت أتواجد في المدرجات وسأنتظر تقرير طارق يحيى بعد المباراة".

وفسر "طارق يحيى سيقدم تقريره بعد المباراة وإذا كان اللاعب قد أخطأ ستُطبق عليه اللائحة".

















































































































































































المباراة شهدت حضور جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد للفريق من المدرجات، فيما قاد المباراة فنيا طارق يحيى من على دكة البدلاء.

سجل محمود علاء هدفين، وأحمد مصطفى "زيزو"، ويوسف إبراهيم "أوباما" أهداف الزمالك، فيما سجل والتر بواليا هدفين ولؤي وائل هدف للجونة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ61 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ 31 في المركز الـ13.