رونالدو يقفز فوق الجميع وينقذ يوفنتوس وبيرلو من الهزيمة أمام روما

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 22:49

كتب : FilGoal

رونالدو أمام روما

أنقذ كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من الخسارة أمام روما وقاد حامل لقب الدوري الإيطالي للتعاقد بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية من المسابقة.

وحصد روما أول نقطة له في الدوري الإيطالي هذا الموسم يحتل بها المركز الـ13.

بينما وصل يوفنتوس إلى النقطة 4 في المركز الخامس، وهو التعثر الأول للفريق في الدوري تحت قيادة المدير الفني أندريا بيرلو.

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ثنائية روما سجلها جوردان فيرتو، بينما سجل هدفي يوفنتوس النجم رونالدو.

تقدم روما في الدقيقة 31 عن طريق جوردان فيرتو من ركلة جزاء احتسبت ضد أدريان رابيو.

ونجح يوفنتوس في تسجيل التعادل من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 36 نفذها النجم رونالدو.

وعاد فيرتو ليسجل هدف تقدم روما في الدقيقة 45 من هجمة مرتدة سريعة.

وخرج لاعب الوسط الفرنسي رابيو مطرودا في الدقيقة 62 بعدما حصل على إنذار ثاني.

ومرة ثانية سجل رونالدو هدف تعادل يوفنتوس في الدقيقة 69 بضربة رأسية رائعة بعد ارتقاء أعلى مدافعي روما.

يوفنتوس روما رونالدو الدوري الإيطالي
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