نهاية مشوار كارتيرون في دوري الأبطال.. التعاون يخسر أمام النصر

انتهى مشوار الفرنسي باتريس كارتيرون في دوري أبطال آسيا وذلك بعدما خسر فريقه التعاون أمام النصر.

التعاون السعودي خسر بهدف مقابل لا شيء أمام النصر السعودي في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

هدف انتصار النصر جاء عن طريق المتألق عبد الرزاق حمد الله بعد لدغة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

كارتيرون أعتمد على التكتل الدفاعي، ولكنه هذه المرة لم ينجح في خطف الانتصار مثلما فعل أمام الدحيل القطري، لتهتز شباكه بفضل حمد الله.

ولم تنجح محاولات التعاون بعد الهدف من تعديل النتيجة، ليطلق الحكم صافرته معلنا عن نهاية مشوار كارتيرون في دوري الأبطال.

ووصل النصر رفقة أهلي جدة السعودي وباختاكور الأوزبكي وبرسيبوليس الإيراني إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.