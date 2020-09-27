مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مباراة طلائع الجيش بمثابة عودة الحياة للفريق.. استمرار استبعاد شيلونجو

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 21:54

كتب : ياسر الشريف

شعار نادي الإسماعيلي

يرى أبو طالب العيسوي المدرب العام الجديد لفريق الإسماعيلي أن مواجهة طلائع الجيش بثمابة عودة الحياة للفريق من نتيجة بعد تراجع النتائج.

ويلعب الإسماعيلي أمام طلائع الجيش غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

وقال العيسوي: "نحتاج للفوز حتى نستيعد الثقة والخروج من أزمة تراجع النتائج في الفترة الأخيرة".

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وتابع "المباراة صعبة مثلها مثل أي لقاء للفريق من اللقاءات المتبقية خلال الموسم.

وأضاف العيسوي "طلائع الجيش لديه قدراته هجومية قوية في حين أن كل فرق الدوري دفاعاتها مليئة بالأخطاء منذ استئناف مسابقة الدوري بعد فترة كورونا".

وأتم تصريحاته "اللاعبون في حالة تركيز والجهاز الفني يعمل على تدارك الأخطاء وننتظر التوفيق".

واستقرريكاردو المدير الفني للإسماعيلي على قائمة الفريق وشهدت استمرار غياب شيلونجو بسبب الحالة الفنية وعماد حمدي للإصابة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حارس مرمى: محمد فوزى - محمد مجدى.

الدفاع : محمد هاشم - محمد عمار - أحمد أيمن - محمد نصر.

الوسط : عمر الوحش - محمود دونجا - محمد بيومي - أحمد مدبولى - نادر رمضان - عبد الرحمن مجدى - محمد حمدى زكى - محمد صادق - محمد مخلوف - محمد الشامى - بيكيتى سيلفا - وجيه عبدالحكيم - محمود عبد الله.

الهجوم: حازم مرسى

الإسماعيلي في الدوري
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