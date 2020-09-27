ميلان ونابولي يواصلان انتصاراتهما على قمة الدوري الإيطالي

واصل ميلان ونابولي تفوقهما في الدوري الإيطالي للجولة الثانية على التوالي، ليستمرا على القمة.

تغلب ميلان على كروتوني بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية أما نابولي فاكتسح جنوى بستة أهداف دون مقابل.

وسجل لميلان كل من فرانك كيسي في نهاية الشوط الأول بالدقيقة 47 من ركلة جزاء، وأضاف براهيم دياز الثاني في الدقيقة 50.

وغاب عن ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش المصاب بفيروس كورونا، لكن حافظ الروسونيري على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي.

ويحل يوفنتوس ضيفا على روما في ختام مباريات اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

وكان يوفنتوس قد تغلب على سامبدوريا في افتتاح مسابقة الدوري بثلاثة أهداف دون رد.