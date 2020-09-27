المقاولون يعلن عبر في الجول الموافقة على فترة معايشة لموهبته "في انتظار التأشيرة"

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 20:13

كتب : بسام أبوبكر

يوسف حسن - المقاولون العرب

وافق المقاولون العرب على خروج يوسف حسن موهبة فريق الشباب لفترة معايشة في بلجيكا.

وكشف محمد عادل المشرف العام على الكرة لـ FilGoal.com: "وافقنا على فترة المعايشة لنادي ميخلين البلجيكي بعدما تلقينا ذلك رسميا".

وتابع "اللاعب في انتظار التأشيرة وإنهاء إجراءات السفر ومن ثم المغادرة لبدأ فترة المعايشة".

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رئيس المقاولون العرب يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل النحاس لـ الأهلي المقاولون يوقف مستحقات لاعبيه حتى نهاية الموسم رغم رحيل إيهاب جلال.. المقاصة ينتصر أمام المقاولون ويواصل مسيرته الإيجابية وكيله لـ في الجول: عرض معايشة بلجيكي لـ يوسف حسن موهبة المقاولون

يوسف حسن مواليد 2003، ويشغل مركز المهاجم، وهو أحد أبرز مواهب قطاع الناشئين في النادي.

وكان محمد عادل المشرف على الكرة في المقاولون العرب، قد ذكر في وقتٍ سابق أن اللاعب يحظى باهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ومن جانبه قال خالد الزيات وكيل اللاعب عبر FilGoal.com: "اجتمعت بمحمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون وأعلن موافقته ونحن في انتظار انتهاء إجراء السفر إلى بلجيكا".

ويعد ميخلين أحد أندية الدوري البلجيكي الممتاز، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس.

المقاولون العرب يوسف حسن
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