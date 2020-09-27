تشكيل برشلونة – نيتو يحرس المرمى.. وكوتينيو أساسي أمام فياريال

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 20:08

كتب : Filgoal Team

برشلونة - كأس جوان جامبر

يبدأ ليونيل ميسي كمهاجم وهمي، ومن خلفه الثلاثي أنطوان جريزمان، وفيليبي كوتينيو، وأنسو فاتي.

أعلن رونالد كومان تشكيل برشلونة في أول لقاء رسمي له مع الفريق أمام فياريال في الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة شهد تواجد نيتو في حراسة المرمى، وفي ظل غياب تير شتيجن للإصابة.

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من جهة أخرى، يبدأ فرانكي دي يونج بجانب سيرخيو بوسكيتس في وسط الملعب.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: نيتو.

الدفاع: خوردي ألبا – كليمونت لونجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج.

أمامهما: أنسو فاتي – فيليبي كوتينيو – أنطوان جريزمان.

الهجوم: ليونيل ميسي.

برشلونة فياريال
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