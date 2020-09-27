انتهت في الدوري - الزمالك (4)-(3) الجونة.. فوز قاتل للأبيض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والجونة، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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فوز قاتل للأبيض

ق. 94 جوووول قااااتل للزمالك من محمود علاء.

ركلة جزاااء

ق. 91 مطالبة بركلة جزاء للزمالك. وأحمد الغنور يعود لتقنية الفيديو.

ق. 87 تصويبة من مصطفى محمد فوق المرمى بقليل.

ق. 78 جووول التعادل للجونة. مخالفة يقابلها لؤي وائل برأسية في مرمى جنش.

ق. 74 جووول ثاني للجونة عن طريق والتر بوالي الذي خطف الكرة وانفرد ثم سدد في مرمى جنش.

ق. 69 تبديل رابع للزمالك بدخول محمد حسن بدلا من يوسف إبراهيم "أوباما".

ق.65 جووول ثاااالث من ركلة جزاء يسجلها محمود علاء بنجاح.

ق. 64 ركلة جزااء للزمالك يتحصل عليها أحمد سيد "زيزو"

ق. 62 رأسية من والتر بواليا وجنش يتألق ويحولها إلى ركنية.

ق. 60 أحمد ياسر ريان يشارك بدلا من سيرج أكا.

ق. 56 ثلاثة تبديلات للزمالك بعد الهدف مباشرة بدخول فرجاني ساسي ومصطفى محمد وإسلام جابر بدلا من أشرف بنشرقي وإمام عاشور وكابونجو كاسونجو.

ق. 55 جووول ثاااني. عرضية من حازم إمام إلى بنشرقي الذي يراوغ بمهارة فائقة ويرسل عرضية تصطدم بصدر لؤي وائل ويتابعها أوباما في المرمى الخالي.

ق. 54 عرضية من بنشرقي إلى كاسونجو الذي يستلم الكرة ويستدير لكن الدفاع يقطعها.

تبديلان في الجونة مع بداية الشوط الثاني بدخول محمد محسن ليلة وأحمد حمدي بدلا من إسلام رشدي وأحمد مجدي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 أوووه ركنية ينفذها عموري ويقابلها لؤي وائل برأسية لينقذها إمام عاشور من على خط المرمى ويتابعها لاعب الجونة مجددا لينقذها عبد الله جمعة برأسه أيضا من على الخط.

ق. 40 رأسية جيددة من والتر بواليا بجانب القائم بقليل.

ق. 39 جووول التعادل للزمالك. مخالفة ينفذها أحمد مصطفى "زيزو" مباشرة في المرمى بشكل مخادع.

ق. 31 ألان كيامبادي يشارك بدلا من باسم علي.

ق. 27 تصويبة من أكرم توفيق فوق المرمى بقليل.

ق. 16 نجويم ينقذ الجونة من هدف محقق. اختراق من بنشرقي وتمريرة إلى أوباما الذي مرر الكرة إلى كاسونجو أمام المرمى الخالي من منافسه، لكن نجويم يتدخل في اللحظة الأخيرة وينقذها من أمام كاسونجو.

ق. 14 جووول أول للجونة. مخالفة ينفذها عموري ويقابلها والتر بواليا برأسية في مرمى جنش مسجلا الأول.

ق. 3 حازم إمام أرسل تمريرة عرضية وصلت لأوباما داخل منطقة الجزاء الذي سددها من لمسة واحدة ولكن بعيدة عن المرمى خارج الملعب.

ق. 1 تهديد أول للزمالك وتصويبة من كاسونجو يحولها إسلام طارق إلى ركنية.

بداية المباراة