تشكيل الزمالك - عودة جنش وحازم إمام.. وبنشرقي أساسي أمام الجونة

عاد حازم إمام للظهور من جديد في تشكيل الزمالك، وذلك لمواجهة الجونة.

الزمالك يواجه الجونة في الثامنة مساءً يوم الأحد على استاد القاهرة في الجولة الـ 30 من الدوري المصري.

طارق يحيى الذي يقود آخر مباراة له مع الزمالك، قبل أن يبدأ جيمي باتشيكو مهمته مع الفارس الأبيض، اعتمد على محمود جنش في حراسة المرمى.

تشكيل الزمالك شهد عودة أشرف بنشرقي للتشكيل الأساسي، ليشارك بجانب يوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو"، وأمامهم كاسونجو.

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

الوسط الدفاعي: طارق حامد - إمام عاشور.

الوسط الهجومي: زيزو - أوباما - بنشرقي

الهجوم: كاسونجو

ويجلس على مقاعد الاحتياطي لـ الزمالك كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومصطفى فتحي وسيف فاروق جعفر ومصطفى محمد وعمر السعيد.