اسكواش - وادي دجلة يفتتح ملعب رنيم الوليلي.. واللاعبة: لم أتوقع تلك الصورة الرائعة

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 19:24

كتب : محمد سمير

ملعب رنيم الوليلي - اسكواش وادي دجلة

افتتح نادي وادي دجلة ملعب اسكواش باسم لاعبته المعتزلة رنيم الوليلي تخليدا لمشوارها وإنجازتها في اللعبة.

وحضر افتتاح الملعب بجانب رنيم الوليلي كل من ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة وطارق راشد رئيس إدارة النادي وكريم درويش رئيس قطاع الاسكواش ومدير النشاط الرياضي بالنادي.

وكانت رنيم قد انضمت إلى صفوف وادي دجلة في الفترة من 2013 وحتى 2020، وحققت لاعبة وادي دجلة 24 بطولة دولية طوال مشوارها.

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واعتزلت رنيم الوليلي اللعبة وقت جائحة فيروس كورونا وهي على قمة التصنيف العالمي.

وقالت رنيم: "في الحقيقة تفاجأت بذلك الافتتاح لم أتوقع تلك الصورة الرائعة".

وأوضحت "كان النادي يصور معي فيلما قصيرا الأسبوع الماضي، وأبلغوني أنه سيتم افتتاح ملعبا باسمي".

وتابعت "توقعت أن يتم وضع اسمي على أحد الملاعب، لكن شاهدت لوحة كبيرة على الجدار المقابل للملعب ببطولاتي وتفاجأت أكثر منكم، فمن الأولى أن يتم فعل ذلك لكريم درويش أحد أبناء النادي أيضا".

وأضافت رنيم "أنا عاطفية بعض الشئ، وبمجرد مشاهدتي للملعب بكيت تلقائيا، كانت مفاجأة بالنسبة لي".

وعن مستقبلها بعد الحمل قالت: "في الحقيقة لم أخطط لشئ معين، لم أقرر هل سأستمر في الاسكواش كمنصب إداري أو فني أو الابتعاد عن الاسكواش نهائيا".

وأتمت تصريحاتها "سأنتظر انتهاء تلك المرحلة ثم أريد العيش في مرحلة الأمومة أيضا وأمنح نفسي فترة لاتخاذ قرار مناسب".

وبالحديث مع كريم درويش رئيس القطاع الرياضي قال: "رنيم تستحق أن يطلق اسمها على ملعب داخل النادي بالتأكيد بعد ما قدمته طوال مسيرتها".

وتابع "كانت الفكرة لتخليد مسيرتها الرائعة لأنها تستحق ذلك، وهذا يمنح الناشئين دافع كبير لطموحهم في المستقبل".

ويستعد وادي دجلة لاستضافة بطولة السلسلة الختامية لأفضل 8 لاعبين في العالم بالاسكواش في الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

اسكواش رنيم الوليلي وادي دجلة
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