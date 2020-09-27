اسكواش - الإثنين مصر تستضيف السلسلة الختامية العالمية للعام الثاني على التوالي بحضور الجماهير

تستضيف أندية وادي دجلة بطولة CIB السلسلة الختامية العالمية لرياضة الاسكواش للعام الثاني على التوالي.

وتقام السلسلة الختامية للاسكواش في ختام كل موسم بين أفضل 8 لاعبين بالموسم على مستوى الرجال ومثلهم للسيدات.

ويستضيف وادي دجلة البطولة في الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بـ "مول العرب" بحضور جماهيري.

وأعلن وادي دجلة أن مباريات دور المجموعات ستقام بحضور مجاني للجماهير، أما مباريات نصف النهائي والنهائي يومي الجمعة والسبت عن طريق حجز التذاكر.

ووكان كريم عبد الجواد قد حصد نسخة الرجال العام الماضي على حساب محمد أبو الغار في مباراة ماراثونية انتهت 12-10 في الشوط الفاصل.

أما على مستوى السيدات فحققت رنيم الوليلي لقب العام الماضي بالفوز على الفرنسية كاميل سيرم 12-10 في الشوط الفاصل أيضا، وكانت رنيم قد أعلنت اعتزالها اللعبة وقت جائحة كورونا.

وتقام النسخة الحالية بتقسيم الـ 8 لاعبين على مجموعتين ويتأهل الأول والثاني إلى نصف النهائي.

وجاءت مجموعات الرجال كالآتي:

المجموعة الأولى: علي فرج - كريم عبد الجواد - دييجو إلياس (بيرو) - سيمون روزنر (ألمانيا)

المجموعة الثانية: طارق مؤمن - بول كول (نيوزلاندا) - مروان الشوربجي - جويل ماكين (ويلز)

أما السيدات:

المجموعة الأولى: نور الشربيني - نوران جوهر - سارة جان بيري (إنجلترا) - جويل كينج (نيوزلاندا)

المجموعة الثانية: نور الطيب - كاميل سيرم (فرنسا) - هانيا الحمامي - أماندا صبحي (أمريكا)