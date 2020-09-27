بـ "رباعية" هوفنهايم يلحق بـ بايرن ميونيخ أول هزيمة في الدوري الألماني عام 2020

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 18:18

كتب : FilGoal

هوفنهايم أمام بايرن ميونيخ

نجح هوفنهايم في تحقيق فوز عريض على بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

وتغلب هوفنهايم على بايرن ميونيخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليتصدر الدوري بالعلامة الكاملة بست نقاط.

وكان بايرن ميونيخ قد حقق لقب السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي على حساب إشبيلية بنتيجة 2-1.

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وبذلك تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 3 نقاط من مباراتين في الدوري الألماني.

ويستعد بايرن لمواجهة هيرتا برلين ضمن مباريات الجولة الثالثة الأسبوع المقبل.

وتعتبر تلك هي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني في عام 2020 والأولى بشكل عام في مختلف البطولات هذا العام.

وكانت أخر خسارة لبايرن ميونيخ منذ 295 يوما.

وبالتحديد يوم 7 ديسمبر 2019 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة 14 من الموسم السابق للدوري الألماني.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني هوفنهايم
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