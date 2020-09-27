خبر في الجول - رامي ربيعة يغيب عن الأهلي شهرا على الأقل

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 16:51

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة - الأهلي أمام مصر

علم FilGoal.com أن رامي ربيعة مدافع الأهلي تعرض لتمزق في العضلة الخلفية وسيغيب ما بين 4 إلى 6 أسابيع عن الفريق.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وخضع اللاعب البالغ عمره 27 عاما لإصابة في مباراة طنطا يوم السبت والتي حسمها الأهلي بهدف عمرو السولية.

وكشفت الآشعة تعرض رامي لتمزق في العضلة الخلفية مما قد يبعده عن الأهلي لنهاية الموسم الجاري.

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وشارك رامي في 22 مباراة بالموسم الحالي للدوري الذي توج به الأهلي.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي ليكون اللاعب متاحا ولو بديل في المواجهة المرتقبة ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في 17 أكتوبر المقبل وبعد 6 أيام يستضيف الإياب.

وإذا عبر للنهائي سيواجه الرجاء المغربي أو غريمه التقليدي الزمالك.

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