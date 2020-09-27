مصر 2021 - الإعلان عن أكواد المتطوعين المقبولين مبدئيا

أعلنت لجنة المتطوعين بالنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021 عن أكواد المتطوعين المقبولين مبدئيا للمشاركة في تنظيم البطولة.

وتم ترشيح المتطوعين المقبولين مبدئيا بعد إجراء عمليات تقييم ومقابلات لأكثر من 6800 متقدم قاموا بمليء الاستمارة الإلكترونية على مدار شهر كامل، بحسب الموقع الرسمي للبطولة.

وسيتم تحديد مقابلات شخصية للشباب المتقدمين مع رؤساء اللجان المتخصصة المرشحين للعمل بها، للوقوف على حاجة العمل ومهاراتهم ومدى مناسبتها لهذه اللجان وواجبات كل متطوع.

وبعد هذه المقابلة سيتم الإعلان عن العدد النهائي المقبول وفقا لاحتياجات اللجان المتخصصة، على أن يدخل هؤلاء الشباب المقبولين في البرنامج التدريبي الخاص لمدة شهرين.

ويمكن معرفة الأكواد من هنا