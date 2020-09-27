بعد النتائج الكارثية.. شالكه يقيل مدربه

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 15:43

كتب : FilGoal

ديفيد فاجنر

أعلن نادي شالكه إقالة مدربه دافيد فاجنر بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد في ألمانيا.

وتلقى شالكه الخسارة الثانية بالدوري أمام فيردر بريمن بنتيجة 1-3، بعد السقوط المدوي أمام بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي بنتيجة 0-8.

وأفاد النادي في بيان يوم الأحد: "قرر نادي شالكه إعفاء المدرب دافيد فاجنر من مهامه بشكل فوري".

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لم يحقق شالكه أي فوز منذ العودة بعد التوقف بسبب فيروس كورونا في نهايات الموسم الماضي.

فقد لعب الفريق 11 مباراة، خسر 9 مباريات وتعادل مرتين.

منذ هذا الوقت لم يسجل لاعبو شالكه سوى 5 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 33 هدفا.

شالكه دافيد فاجنر
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