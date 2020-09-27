بعد النتائج الكارثية.. شالكه يقيل مدربه

أعلن نادي شالكه إقالة مدربه دافيد فاجنر بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد في ألمانيا.

وتلقى شالكه الخسارة الثانية بالدوري أمام فيردر بريمن بنتيجة 1-3، بعد السقوط المدوي أمام بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي بنتيجة 0-8.

وأفاد النادي في بيان يوم الأحد: "قرر نادي شالكه إعفاء المدرب دافيد فاجنر من مهامه بشكل فوري".

لم يحقق شالكه أي فوز منذ العودة بعد التوقف بسبب فيروس كورونا في نهايات الموسم الماضي.

فقد لعب الفريق 11 مباراة، خسر 9 مباريات وتعادل مرتين.

منذ هذا الوقت لم يسجل لاعبو شالكه سوى 5 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 33 هدفا.