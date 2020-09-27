مورينيو يرد بسخرية على سولشاير: سيهتم بمساحة منطقة الجزاء وليس المرمى

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 15:17

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

رد جوزيه مورينيو مدرب توتنام السخرية لنظيره في مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، بعد قول الأخير إن من الجيد عدم وجود الأول لقياس أبعاد المرمى في مباراة برايتون يوم السبت.

وسخر سولشاير من تصريحات مورينيو التي انتقد فيها صغر حجم مرمى فريق سكنديا المقدوني الذي تفوق عليه توتنام يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

وقال سولشاير يوم السبت بعدما ظفر بفوز صعب على ملعب برايتون بنتيجة 3-2 بركلة جزاء في الثواني الأخيرة "جيد أن جوزيه ليس هنا" وذلك بعد سؤاله عن الفرص التي أهدرها المضيف باصطدام الكرة في القائم والعارضة.

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ورد مورينيو على النرويجي قبل ثوان من بداية مباراة توتنام ونيوكاسل يونايتد يوم الأحد "لا أعتقد أنه سيزعج نفسه بحجم المرمى، ولكن بحجم منطقة الجزاء".

وواصل في حواره السريع مع شبكة سكاي سبورتس "لن يلعب في منطقة جزاء حجمها 18 ياردة، فقط 22".

ويبدو مورينيو يسخر من احتساب ركلة جزاء ليونايتد بعدما أطلق الحكم صافرة مباراة برايتون والنتيجة تشير إلى التعادل 2-2.

لكنه عاد للفيديو ليحتسب ركلة جزاء نفذها برونو فيرنانديش بنجاح ليقتنص فريق الشياطين الحمر الانتصار.

وخلف سولشاير المدرب البرتغالي مورينيو في قيادة يونايتد في ديسمبر 2018 وبعد أداء طيب مدد النادي عقد الأول.

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