تشكيل أتليتكو مدريد – كوستا وفيليكس أساسيان.. وسواريز بديل أمام غرناطة

أعلن دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل إبقاء الوافد الجديد لويس سواريز على مقاعد البدلاء، مع توقع تسجيل ظهوره الأول مع الروخيبلانكوس كبديل في الشوط الثاني.

فيما يبدأ كل من دييجو كوستا وجواو فيليكس في خط الهجوم.

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفن سافيتش – فيليبي – رينان لودي

الوسط: آنخل مارتين كوريا – كوكي – ساؤول نييجيز – يانيك فيريرا كاراسكو

الهجوم: دييجو كوستا – جواو فيليكس

دكة البدلاء: إيفو جربيتش – ماريو هيرموسو – مانو سانشيز – نيوين بيريز – توماس بارتي – هيكتور هيريرا – ماركوس يورينتي – توماس ليمار – فيتولو – لويس سواريز – إيفان شابونيتش – سيرخيو كاميو

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