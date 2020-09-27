ربيع ياسين يطلب ضم المستبعدين من مباريات الدوري لمنتخب الشباب

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 13:18

كتب : أحمد الخولي

ربيع ياسين

طالب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاما، أندية الدوري، بالسماح له بضم لاعبيهم المستبعدين من مباريات الدوري.

وبحسب اتحاد الكرة، قام ياسين بتلك الخطوة في محاولة لسرعة تجهيز هؤلاء اللاعبين لبطولة شمال إفريقيا المقامة في تونس في نوفمبر المقبل، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للمرحلة السنية في موريتانيا عام 2021.

ولا يمانع ياسين، في إعادة اللاعبين للأندية حال طلبهم ذلك في حال الحاجة لمشاركتهم في المباريات الرسمية، قبل فترة زمنية مناسبة للطرفين.

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ويدخل منتخب الشباب معسكرا مفتوحا حتى نهاية الشهر الجاري.

وبداية من الأسبوع المقبل، يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا للتصفيات.

منتخب الشباب ربيع ياسين
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