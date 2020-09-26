حسني عبد ربه للاعبي الإسماعيلي: آمنوا بقدراتكم.. تستطيعون الفوز على أي فريق

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 23:23

كتب : ياسر الشريف

حسني عبد ربه

وجه حسني عبد ربه أسطورة الإسماعيلي، رسالة تحفيزية للاعبي الفريق للخروج من النتائج المخيبة الأخيرة.

وتواجد حسني عبد ربة رٌفقة مجموعة من نجوم الفريق السابقين في مران اليوم السبت.

وقال حسني عبد ربه للاعبي الفريق: "أعرف بأن جميعكم تعلمون قيمة الإسماعيلي. أحيانا اجتهدتم ولم يحالفكم الحظ، وأحيانا قصرتم".

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وأضاف "المباريات المتبقية مبارياتك. كونوا رجال وعلى قلب رجل واحد لتحقيق الفوز في 5 أو 6 مباريات متبقية".

عبد ربه أتبع "آمنوا بقدراتكم. ارفعوا رؤوسكم والعبوا بقوة. بلد بأكملها حزينة بسبب نتائجكم".

القيصر أكمل "هذا النادي من صنع أسامينا وصنعكم وسيصنع من بعدكم. لم يحقق أيا منكم أي شيء حتى الآن. صفوا نواياكم لبعضكم لتحقيق الفوز".

وأتم ""أنا كنت معكم قريبا وأعرفكم جيدا. حين تلعبوا برجولة وتريدون الفوز، يمكنكم الفوز على أي فريق".

الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الـ12 برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ30 في الدوري المصري.

الإسماعيلي حسني عبد ربه
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