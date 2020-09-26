عبد الحفيظ: اتجاه لإراحة أكبر عدد من الأساسيين قبل مواجهة الوداد.. ومعلول يسافر إلى تونس

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 23:01

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - الإسماعيلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن اتجاه الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر لإراحة أكبر عدد من اللاعبين الأساسيين في الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ في قناة الأهلي: "الوداد يتبقى له عدة مباريات في الدوري قبل أن يلعب ضدنا وسنتابع كل مباريات وندرس الفريق جيدا".

وأضاف "سعيد بمستوى كهربا وأيضا ظهور الشحات بشكل جيد أمام طنطا بعد فترة طويلة من الغياب".

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وأكمل "يهمنا أن يرتفع مستوى الأهلي بالتدريج قبل مواجهة الوداد وأن يكون كل اللاعبين بخير".

وأكد "في المباريات القادمة سيكون هناك إراحة للكثير من اللاعبين الأساسيين للحفاظ عليهم من الإجهاد والإصابات".

وتابع "كذلك سيسافر علي معلول إلى تونس للحصول على فترة إجازة ولينضم لمنتخب تونس، وهناك تنسيق مع المنذر الكبير المدير الفني لنسور قرطاج حتى لا يشركه في المباراتين المقبلتين بشكل كامل".

وبسؤاله هل سيطلب الأهلي تأجيل مباراة بيراميدز قبل مواجهة الوداد رد قائلا: "المباراة تم تحديد موعدها منذ فترة ولا نريد المساس بجدول الدوري وهناك اتجاه لإراحة أكبر عدد من اللاعبين الأساسيين في المواجهات المقبلة استعدادا للوداد".

وعن إصابة رامي ربيعة قال: "سيتم معرفة تفاصيلها غدا الأحد، لكنه سيغيب لفترة تصل من أسبوع إلى أسبوعين وأتمنى ألا تزيد فترة غيابه عن ذلك".

وأشار "الآن سنركز على مباراة الكأس ضد الترسانة حتى لا يحدث بها أي مفاجآت".

وأتم تصريحاته "غياب السولية وأيمن أشرف عن مباراة الترسانة في كأس مصر للحصول على الإنذار الثالث، كما سيعود الثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان".

الأهلي سيد عبد الحفيظ علي معلول
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