كوكا يصنع في انتصار أوليمبياكوس الثاني في الدوري

صنع أحمد حسن "كوكا" هدفا في انتصار فريقه أوليمبياكوس الثاني على التوالي في الدوري اليوناني.

وفاز أوليمبياكوس على بانيتوليكوس بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري اليوناني.

الفوز هو الثاني على التوالي لـ أوليمبياكوس هذا الموسم من مباراتين فقط خاضهما الفريق بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى.

وسجل يوسف العربي هدف أوليمبياكوس الأول في الدقيقة الـ48 من عرضية أرضية، أودعها العربي في المرمى مسجلا الأول.

وشارك أحمد حسن "كوكا" بديلا في الدقيقة الـ70 على حساب يوسف العربي، قبل أن يصنع الهدف الثاني بمجهود فردي كبير للبديل الآخر كافو الذي شارك في الدقيقة 77 بدلا من يان مفيلا.

كوكا خطف الكرة من آخر مدافع في بانيتوليكوس لينطلق منفردا بالمرمى من بعد منتصف الملعب بقليل، قبل أن يمرر لزميله كافو والأخير يضع الكرة بسهولة في الشباك في الدقيقة 86.

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الفوز رفع رصيد أوليمبياكوس للنقطة السادسة في صدارة ترتيب الدوري من مباراتين فقط، فيما تجمد رصيد بانيتوليكوس عند نقطة واحدة في المركز التاسع من ثلاث مباريات.